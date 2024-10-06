Beyaz Saray yakınlarında bir kişi kendini yakmaya çalıştı

İsrail'in Gazze'deki soykırımının protesto edildiği Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında gazeteci olduğunu iddia eden bir kişi kendini yakmaya çalıştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, genç bir erkeğin kendini ateşe vermeye çalıştığı anda polis tarafından engellendiği görüldü.

"Ben gazeteciyim. Lütfen yalan haberi durdurun" diye bağıran kişi, kendini ateşe vermeye çalıştı.

Protesto alanında bir kişi su atarak ateşi söndürmeye çalışırken, polis de kendini yakmaya çalışan kişiye müdahale etti.

Söz konusu kişinin kolunda yanıklar olduğu görüldü.

Görgü tanıkları kendini ateşe veren kişinin "CBS'te gazeteci olduğunu" söylediğini ve "CBS'in Gazze'de yalan haber yaptığını" dile getirdiğini belirtti.