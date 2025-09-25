Beyaz Saray’da Trump ile Erdoğan görüşmesi başladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi başladı.

Donald Trump, görüşme öncesi basına verdiği demeçte F-35'lerin, Gazze'nin ve çeşitli konuların konuşulacağını söyledi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor" dedi.

Trump, CNNTürk Muhabiri'nin sorusu üzerine "CNN mi? Burada yalan haber yapıyorlar" ifadesini kullandı.

CAATSA YAPTIRIMLARI KALDIRILACAK MI?

Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı sorulan Donald Trump, "İyi bir toplantı gerçekleştirirsek hemen kaldırabiliriz" dedi.

"Bütün NATO ülkeleri Rus petrolü almayı bırakmasa bile burada neler olacak" sorusuna Trump, "Görüşeceğiz. NATO'nun tamamının Rusya'dan vazgeçmemesi hayal kırıklığı. Bunu göreceğiz. NATO ülkeleri beni hayal kırıklığına uğrattı bu açıdan ancak başka açılardan iyi iş çıkardıklarını da söyleyebilirim" dedi.

Rusya konusunda Erdoğan'dan beklentisi sorulan Trump, "Erdoğan tarafsız olmayı seviyor, ben de severim ancak o bu mevzuya dahil olduğu zaman çok farklı sonuçlar alabilecek biri. Dolayısıyla şu anda yapabileceği tek şey Rusya'dan petrol almamak" dedi.

TRUMP, CNNTÜRK'E "YALAN HABER KANALI" DEDİ

CNNTürk muhabirinin ikinci sorusunda Trump, yine "yalan haber" ifadesini kullandı. Trump, "Bu adamı seviyorum. CNN'den... Yalan haber kanalı. CNNTürk..." dedi.

TRUMP: "ERDOĞAN, SURİYE'DE 2000 YILDIR YAPILMAYA ÇALIŞILANI YAPTI"

Muhabirin "Suriye'nin geleceğinin Erdoğan'ın elinde olduğuna" yönelik sözlerini hatırlatması üzerine Trump, "Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda sorumlu kişi. Suriye'nin başarılı savaşı konusunda sorumlu kişi Erdoğan. Eski liderinden kurtaran da oydu. Sorumluluğun çok büyük kısmı onun. 2000 yıldır yapılmaya çalışılan şeyi yaptı. Gerçekten burada hakkının verilmesi lazım. Evet, hakkını ara diyorum. 2000 yıldır Suriye işgal edilmeye çalışılıyor ve o Suriye'yi kurtardı" dedi.

ERDOĞAN: BİRLİKTE VE EL ELE BÖLGEDEKİ SIKINTILARIN AŞILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Erdoğan, "Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan ise "Birlikte ve el ele bölgedeki sıkıntıların aşılacağını düşünüyorum" dedi.

Trump, NATO ülkelerinin tümünün Rusya'yla ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini ifade ederken "Bazı ülkeler hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Ardından liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti.