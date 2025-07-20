Beyaz Toros dönemi size ilham mı verdi!

POLİTİKA SERVİSİ

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın bir an önce serbest bırakılması için çağrılar sürüyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapisane Komisyonu, Çalık için açıklama yaptı. Hapisane Komisyonu Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Çalık’ın hasta olduğunu belgeleyen raporlara göre derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, ‘‘Bu hukuk vicdanının hiçbir yerine sığan bir şey değil. Akıl dışı, vicdan dışı, hukuk dışı. Mehmet Murat Çalık’ın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz’’ dedi.

İMAMOĞLU’NDAN TEPKİ

Tetkiklerinin yapılması için İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Çalık’ın hastanenin mahkum koğuşunda annesi Gülseren Çalık ile görüştürülmemesi de tepki çekti.

Silivri’de tutukan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yaşananların zulmün bir göstergesi olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Bu neyin zulmü, neyin vicdansızlığı? İzmir’de hapiste kalması mümkün olmadığını belirten rapor veriliyor, Adli Tıp için İstanbul’a sevk ediliyor. İzmir’de Adli Tıp yok mu? Bu da yetmiyor, Adli Tıp’tan sonra Metris cezaevine, oradan da İzmir’e gönderiliyor. O da yetmiyor, Adli Tıp Kurumu, bütün tetkiklerin yeniden yapılmasına karar veriyor. Bu neyin zulmü, neyin vicdansızlığı? Hangi amaçla görev yapıyorsunuz?’’ dedi.

İmamoğlu tepkisini şu sözlerle dile getirdi: ‘‘Bu görevleri yerine getiren muhterislere sesleniyorum: Bir araba modeli ile hatırlanan döneme mi özendiniz? İşkenceyi, zalimliği yaparken faili meçhul dönemlerinden mi ilham aldınız? Ne adına, kime hizmet ediyorsunuz? Bunların hesabını, bu millet ve ülkenin yargısı, günü geldiğinde sizlere soracaktır.’’

ANNE ÇALIK HASTANEDE

Başkan Çalık, daha önce iki kez yendiği kanser nedeniyle geçen günlerde yeniden ameliyat geçirmişti. 21 kilo veren Çalık, sağlık durumu ağırlaşınca Adli Tıp Kurumu tetkiklerin yeniden yapılmasına karar verdi. İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Çalık’ın ailesiyle görüşmesine izin verilmiyor. Oğlunun sağlığı için endişelenen Gülseren Çalık ise hastane önünde bekleyişini sürdürüyor.

ZULME KARŞI SES YÜKSELT

İmamoğlu, partisinin dün Trabzon’da düzenlenen mitinge çağrı yaparak, ‘‘Doğduğum topraklardan zulme, adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı güçlü bir ses bekliyorum’’ demişti.

UMUDUNUZU KORUYUN

Öte yandan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Beykoz’da düzenlenen ‘Hasat Bayramı’na İmamoğlu’nun mesajını iletti. Aslan, “Sizlere, ‘Umudu koruyun, güzel günler yakındır’ mesajını gönderdi’’ ifadelerini kullandı.