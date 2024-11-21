Beyaz yakalı maaşları kira ve masraf karşısında eridi

Ekonomi Servisi

Kamuda ve özel sektördeki 'beyaz yakalı' çalışanların maaşları ortalama kira ve yaşam masrafları karşısında eridi. Artan enflasyon özellikle düşük ve orta gelirlileri, çalışanları ve emeklileri yoksullaştırdı. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, 2020 ve 2024 yılları arasında meslek gruplarına göre gelirleri ve ortalama kira ücretlerini kıyasladı.

Gökçe, şunları kaydetti: ''Ekim 2020’de kaymakam maaşları İPA yaşam maliyetinin 1,6 katıyken 2024’te 1,2 katına düştü. Uzman doktor maaşı yaşam maliyetinin 1,1 katıyken, 0,9 katına, yaşam maliyetine denk olan mühendis maaşı 0,8’e indi. Genel müdür maaşları Ekim 2020’de yaşam maliyetinin 1,8 katıyken, bu yıl 1,3’e düştü. Özel sektöre temel olan kamuda verilen maaşlar İstanbul’da ortalama kira gideri karşısında da azaldı. Örneğin bir uzman doktor, maaşıyla 2020 ekim ayında 3,94 kira ödeyebilirken bugün maaşı ancak 2,6 kiraya yetiyor. Mühendis maaşları, 3,39 ortalama kira bedelinden 2,37 kira bedeline düşerken, avukat ve araştırma görevlisi maaşları 3,2 seviyesinden 2,2 seviyesine geriledi."