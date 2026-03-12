Beyaz Yürüyüş başladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı haftasında Diyarbakır’dan Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş” başlattı.

Dört gün sürecek yürüyüşte hekimler Urfa, Antep, Osmaniye ve Adana’da durarak meslektaşlarıyla buluşacak.

Yürüyüş öncesi sağlık emekçileri, "Eşit, parasız, bilimsel, nitelikli, ulaşılabilir, anadilde sağlık haktır", "Sağlıkta şiddet yasa tasarımız kabul edilsin" yazılı döviz ve pankartlar açtı, "Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" sloganları attı.

Yapılan açıklamada “Adaletin hakim olduğu, laik, demokratik, barış içinde bir ülkede emeğimizin ve mesleğimizin değer görmesini istiyoruz. Güvenli ve güvenceli iş ortamı istiyoruz. Başka bir sağlık sistemi mümkün" dedi.

Beyaz Yürüyüş, 14 Mart 2026’da Ankara’da sona erecek.