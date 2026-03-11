Beyaz Yürüyüş Diyarbakır'dan başladı

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı haftasında Diyarbakır'dan Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş” başlattı. Dağkapı Meydanı'ndan başlayan ve dört gün sürecek yürüyüşte hekimler Urfa, Antep, Osmaniye ve Adana’da durarak meslektaşlarıyla buluşacak.

Sağlık sistemindeki sorunları yerelde de gündeme taşıyacak sağlık emekçileri, "Sağlığın yolu barış ve demokrasiden geçer", "Eşit, parasız, bilimsel, nitelikli, ulaşılabilir, anadilde sağlık haktır", "Sağlıkta şiddet yasa tasarımız kabul edilsin" yazılı döviz ve pankartlar açtı, "Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" sloganları attı.

Yürüyüş öncesi yapılan açıklamada “İyi hekimlik yapmak istiyoruz. Adaletin hakim olduğu, laik, demokratik, barış içinde bir ülkede emeğimizin ve mesleğimizin değer görmesini istiyoruz. Güvenli ve güvenceli iş ortamı istiyoruz. Başka bir sağlık sistemi mümkün. 14 Mart'ın bayram olarak kutlanmasını istiyoruz" dedi. Hekimler, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetini ticarileştirdiğini belirterek “5 dakikada sağlık olmaz” ifadelerini kullandı. Beyüz Yürüyüş, 14 Mart 2026’da Ankara’da sona erecek. Türkiye’nin farklı illerinden gelen tabip odalarının katılımıyla önce Anıtkabir ziyaret edilecek, ardından saat 13.00’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen hekimler, Abdi İpekçi Parkı’na yürüyerek açıklama yapacak.