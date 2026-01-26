Beyaza bürünen Beytüşşebap, dron ile görüntülendi

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)-ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi, 1 aydır aralıklarla süren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kato Dağı eteklerindeki ilçe merkezi ve çevrede oluşan kar manzaraları, dron ile görüntülendi.

Beytüşşebap'ta aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ile çevresindeki derin vadiler ve yüksek yamaçlar, beyaza büründü. Kato Dağı eteklerinde yer alan ilçedeki beyaz manzara dronla görüntülendi. Çekimlerde, kar altındaki coğrafi yapı ve doğal güzellikler dikkat çekti. (DHA)

FOTOĞRAFLI