Beyazıt da son söz de bizim

Melek Eylül BAŞAK

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nun (YDYO) Beyazıt’tan Küçükçekmece Külliyesi’ne taşınma iddialarına öğrenciler arasında tepki gösterdi. Rektörlük ve fakülte dekanlıkları tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken öğrenciler, dün saat 12.30’da esnaf yemekhanesinden Ana Kapı’ya yürüdü. Öğrenciler “Ferman kayyumun Beyazıt bizimdir”, “Öğrenciler Külliye’ye taşınmayacak”, “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” dövizi taşıdı.

Öğrenciler yaptıkları açıklamada şunları kaydetti: "İşletme Fakültesi’nin Avcılar’a taşınması, kampüslerimizin sermayeye ve ranta peşkeş çekilmesinin örneğiydi. Bugün Yabancı Diller Yüksekokulu, Lojistik ve İlahiyat fakültelerinin Küçükçekmece’ye taşınması isteniyor. Bu karar, üniversite yerleşkemizin sürülmesi ve yerinin ranta açılması için atılmış bir adımdır. Bu adımın yalnızca bu üç fakülte ile sınırlı kalmayacak. Burada son sözü biz söyleriz. Sermaye düzenine hizmet eden bu kararı da, bizi Beyazıt’tan göndermeye çalışmanızı da kabul etmiyoruz."

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Fakültelerinin taşınmasını istemediklerini söyleyen Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nden bir öğrenci "Kaldığımız yerleri Beyazıt’a göre ayarladık. Taşınmak istemiyoruz, daha önceden bu durumu maalesef ki yaşayan ve oldukça zorlanan arkadaşlarımız oldu. Külliye çevresinde güvenlik büyük bir sorun. 20-25 dakika otoban üzerinden yürüyerek ulaşılıyor. Taşınmamız istenen bölgenin öğrenciler için uygun ve güvenli olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Hazırlık sınıfı öğrencisi Yağız Avcı, "Öğrenciler olarak 700 civarı dilekçe topladık ama Rektörlük tarafından olumlu veya olumsuz hiçbir açıklama yapılmadı. Öğrenciler olarak taleplerimiz net; Beyazıt’tan ayrılmamak, fakültemize dokundurmamak. Bağımsız, özerk ve demokratik bir üniversite istiyoruz. Öğrencilere danışılmadan, tepeden inme kararlarla, üniversite yöneten; tepeden atanan rektörleri istemiyoruz" ifadelerini kullandı.