Beyazıt Öztürk "Beyaz Show" için tarih verdi

Beyazıt Öztürk, 2025 yılında geri döneceğini duyurduğu Beyaz Show'un detaylarına ilişkin konuştu.

'Gel Konuşalım'da yer alan habere göre; Beyaz Show, Eylül 2025'te başlayacak. Beyazıt Öztürk ile telefonda konuşan Ece Erken, programa dair son bilgileri aktardı.

"KESİN KARARLI"

Erken, "Telefonla konuştuk. Beyaz Show'la ilgili yeni bilgiler var. Beyaz yazın çekimlere başlıyor. Eylül ayında yayınlanacak. 12 veya 13 bölüm anlaşmışlar ve hepsi bant çekimi olacak. Kesin kararlı gibi. Canlı olmayacağını söyleyelim şimdiden" ifadelerini kullandı.

SEZON FİNALİ ARDINDAN YAYINLANMADI

6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlayan Beyaz Show, 22 sezonun sonunda 4 Mayıs 2018 tarihinde sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.