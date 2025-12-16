Beyazıt Öztürk Kaç Yaşında? Beyazıt Öztürk Nereli? Hangi Programları Sundu? Beyaz’ın Hayatı ve Biyografisi

Televizyon ekranlarının en tanınan yüzlerinden biri olan Beyazıt Öztürk, namıdiğer Beyaz, uzun yıllardır talk show, yarışma ve eğlence programlarıyla milyonlara ulaşıyor. Peki Beyazıt Öztürk kaç yaşında, nereli ve kariyeri boyunca hangi programları sundu? İşte Beyaz’ın hayatı, biyografisi ve ekran yolculuğuna dair tüm merak edilenler.

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 tarihinde Bolu’da doğmuştur. Türk sunucu, şovmen, komedyen, oyuncu, yapımcı ve radyo programcısıdır. Eğlence dünyasında “Beyaz” adıyla tanınan Öztürk, özellikle uzun soluklu talk show programlarıyla popüler kültürün önemli isimlerinden biri hâline gelmiştir.

Beyazıt Öztürk Kaç Yaşında?

Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 doğumludur ve günümüz itibarıyla 56 yaşındadır.

Beyazıt Öztürk Nereli?

Beyazıt Öztürk Bolu doğumludur. Babası Artvinlidir ve Gürcü asıllıdır, annesi ise Bulgaristan göçmenidir.

BEYAZIT ÖZTÜRK’ÜN EĞİTİMİ

Babasının polis olması nedeniyle çocukluğu ve gençliği Anadolu’nun farklı şehirlerinde geçen Beyazıt Öztürk, Gemlik Lisesi’nden mezun olmuştur. Üniversite sınavının ikinci aşamasını kazanamamasının ardından resim yeteneğini değerlendirmek istemiş ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Heykel Bölümü’nü kazanmıştır.

BEYAZIT ÖZTÜRK’ÜN KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Üniversite yıllarında lisanslı basketbolculuk yapan Beyazıt Öztürk, aynı dönemde radyo programcılığına ilgi duymaya başlamıştır. Eskişehir’de yerel radyolarda çalışmış, başlangıçta “r” harfini telaffuz edemediği gerekçesiyle sunuculuğu reddedilse de farklı tarzıyla kısa sürede dikkat çekmiştir.

Bu dönemde arkadaşlarıyla birlikte “Gına” adlı siyasi mizah dergisini çıkarmış ve “Beyaz” takma adını ilk kez burada kullanmıştır.

TELEVİZYON KARİYERİNDE YÜKSELİŞİ

İstanbul’a gelmesiyle birlikte Radyo Klas’ta “Gece Tavuğu” programını sunan Beyazıt Öztürk, asıl çıkışını Number One TV’de yapmıştır. Karanlık bir silüet olarak yaptığı yayınlar büyük ilgi görmüş ve onu televizyon dünyasının aranan yüzlerinden biri hâline getirmiştir.

Beyaz Show Dönemi

Beyazıt Öztürk’ün adını Türkiye çapında duyuran program, 1996 yılında başlayan ve 22 yıl süren “Beyaz Show” olmuştur. İlk olarak Kanal D’de yayınlanan program, bir dönem Star TV’de de ekrana gelmiş ve tekrar Kanal D’ye dönmüştür. Talk show formatındaki Beyaz Show, eğlence ve mizah unsurlarıyla geniş kitlelere ulaşmıştır.

BEYAZIT ÖZTÜRK HANGİ PROGRAMLARI SUNDU?

Yarışma Programları

Aileler Yarışıyor – Kanal D, Star TV

Ucunda 1 Milyon Var – Star TV

Yetenek Sizsiniz Türkiye – Konuk jüri üyesi

Yok Böyle Dans – Konuk jüri üyesi

O Ses Türkiye – Jüri üyesi

Güncel ve Sohbet Programları

Beyaz Show – Kanal D, Star TV

Biri Bana Anlatsın – NTV

Nası Yani? – CNN Türk

Gel Konuşalım – TV8 (Konuk)

OYUNCULUK VE SİNEMA KARİYERİ

Beyazıt Öztürk, sinema ve dizilerde de rol almıştır. Nihavend Mucize, O Şimdi Mahkum ve Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? gibi yapımlarda yer almıştır. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmindeki performansıyla Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

MÜZİK VE DİĞER ÇALIŞMALARI

1999 yılında “Beyaz Türküler” adlı bir türkü albümü çıkaran Beyazıt Öztürk, aynı zamanda köşe yazarlığı yapmış ve birçok reklam ile müzik klibinde yer almıştır. Radyo programcılığına da Best FM ve Radyo D’de devam etmiştir.

Beyaz Show kaç yıl sürdü?

Beyaz Show, 1996 ile 2018 yılları arasında toplam 22 yıl yayınlandı.

BEYAZ SHOW YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Beyazıt Öztürk’ün yeni programının adının “Joker” olacağı ve konseptinin eğlenceli bir yarışma formatı üzerine kurulacağı öğrenildi. Programın Beyaz Show'dan esintiler taşıması da bekleniyor.

Beyazıt Öztürk, radyodan televizyona uzanan kariyeri, uzun soluklu Beyaz Show programı ve çok yönlü sanat hayatıyla Türk televizyon tarihinin en tanınan isimlerinden biridir. Eğlence dünyasındaki istikrarlı çizgisi ve geniş kitlelere hitap eden tarzı sayesinde popülerliğini yıllardır korumaktadır.