Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" açıklaması: Yeniden mi başlıyor?

Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile sürpriz haberi açıkladı. Öztürk, Beyaz Show'un 2025 yılında geri döneceğini duyurdu.

Öztürk, "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programında, "Önümüzdeki sezon Tv8'de Beyaz Show yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı. Duyuru kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Beyaz Show, 4 Mayıs 2018 tarihinde sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.