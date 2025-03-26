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Beyazıt'ta bir araya gelen öğrenciler yürüyüşe başladı

Ülkenin dört bir yanında meydanlara çıkan öğrenciler bugün de eylemde. Beyazıt'ta toplanan İstanbul Üniversitesi öğrencileri yürüyüşe başladı.

Güncel
  • 26.03.2025 17:04
  • Giriş: 26.03.2025 17:04
  • Güncelleme: 26.03.2025 17:35
Beyazıt'ta bir araya gelen öğrenciler yürüyüşe başladı

Bilge Su YILDIRIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları dahil 100 kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan protesto eylemleri devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri bugün de Beyazıt'ta toplandı.

Vezneciler metro istasyonundan esnaf yemekahnesine yürüyen öğrenciler buradan ana kapıya doğru ilerledi.

Öğrencilerin yürüyüşü saat 17.00 sularında başladı.

Öğrenciler Beyazıt Meydanı'na ulaştı.

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