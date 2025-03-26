Beyazıt'ta bir araya gelen öğrencilerden açıklama: Hiç olmadığımız kadar güçlü duracağız

Bilge Su YILDIRIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları dahil 100 kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan protesto eylemleri devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri bugün de Beyazıt'ta toplandı.

Vezneciler metro istasyonundan esnaf yemekahnesine yürüyen öğrenciler buradan ana kapıya doğru ilerledi.

Beyazıt'ta bir araya gelen öğrenciler yürüyüşe hazırlanıyorhttps://t.co/dqhT1JrpJj pic.twitter.com/CzraFDLxho — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 26, 2025

Öğrencilerin yürüyüşü saat 17.00 sularında başladı.

Öğrenciler Beyazıt Meydanı'na ulaştı. Yürüyüş sırasında "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz", "Yaşasın öğrenci dayanışması" ve "Diplomasız Erdoğan" sloganları atıldı.

Merkez kapıda basın açıklaması yapan öğrenciler şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi devamında gelişen hukuksuz saldırı dalgası birinci haftasını doldurdu. İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası ülkenin dört bir yanında halkı sokağa döken, milyonlarca insanı demokratik haklarının savunusu için harekete geçiren bu saldırılar 23 Mart sabahı gelen tutuklama haberleriyle başka bir boyut kazandı. Tutuklananlar arasında İmamoğlu’yla beraber Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da vardı. Şahan’ın 'Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme' gibi tamamen uydurma bir gerekçe ile tutuklanması ve hemen ardından Şişli Belediyesi’ne kayyum atanması, tek adam rejiminin gözünün ne kadar döndüğünü, seçme ve seçilme hakkı gibi en temel demokratik haklara bile nasıl utanmazca saldırabildiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

'NELER BAŞARABİLECEĞİMİZİ HEP BİRLİKTE GÖRDÜK'

Bu hukuksuz ve düzmece tutuklamalara ve kayyum atamalarına karşı öğrenciler olarak üç gündür birçok üniversitede akademik boykottayız. Oluşturduğumuz boykot komiteleri ile üniversitelerde hayatı nasıl durdurabileceğimizi, merkezi bir örgütlenme ile neler başarabileceğimizi hep birlikte gördük. Şimdi yapmamız gereken bu boykotu sürekli hale getirmek, henüz ulaşamadığımız okullara ve bölümlere ulaşmaktır. Bunun yolu ise her bölümde boykot komiteleri oluşturmaktan, var olan komitelerde daha çok arkadaşımızın görev almasını sağlamaktan ve her okulda tüm bu komitelerin koordinasyonunu sağlayacak Öğrenci Temsilciliği Kurulları inşa etmekten geçiyor. Seferberliğimiz esnasında kuracağımız ÖTK’lar ile gerek okul içinde gerek diğer üniversitelerle çok daha planlı hareket edebilir, sokak eylemlerimizi ve boykotlarımızı güçlendirebiliriz. Birleşe birleşe kazanacağız!

'GÜÇLÜ VE ORGANİZE BİR ŞEKİLDE DURACAĞIZ'

İstanbul’un dört bir yanında günlerdir mücadele eden üniversite öğrencileri olarak bizler, artık bir 'kayyum rejimi' olarak adlandırabileceğimiz bu rejim karşısında hiç olmadığımız kadar güçlü ve organize bir şekilde duracağız. Bu bağlamda, şimdiden 10’dan fazla üniversitenin dahil olduğu İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu’nun kuruluşu dün on binlerce üniversite öğrencisinin katılımıya gerçekleşen Şişli yürüyüşünde ilan edildi. Biber gazlarınız, plastik mermileriniz, TOMA’larınız, gözaltılarınız, tutuklamalarınız bizi yıldıramaz!

'TEK ADAM REJİMİNE CEVABIMIZ MÜCADELEYİ YÜKSELTMEK'

İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak 19 Mart günü ilk barikatı aştık ve yüz binleri sokaklara döktük. Bunun karşılığında tek adam rejimi sadece anayasal ve demokratik haklarını savundukları için yirmiye yakın sıra arkadaşımızı tutukladı. Tutuklanan arkadaşlarımız üniversitelilerin ortak sözünü söylediği, yaşanan hukuksuzluğa kayıtsız kalmadığı için tutuklandı. Bu sebeple ancak kampüslerimizdeki direnişi ve boykotu büyüterek tutuklanan arkadaşlarımıza sahip çıkabiliriz. Bu alanı dolduran her bir arkadaşımıza düşen de tutuklanan arkadaşlarımızın mücadelesini sürdürmekten geçiyor. Bizlerin gözaltılarla, tutuklamalarla yılacağını düşünen tek adam rejimine cevabımız mücadeleyi yükseltmek olacak!

'ÖĞRENCİLER BOYKOTA, SENDİKALAR SOKAĞA!'

Hukuksuz saldırılar karşısında dersleri boykot edeceğimizi, sokakları dolduracağımızı, hayatı durduracağımızı birçok kez dile getirmiştik. Biz üstümüze düşeni yaptık! 'Hayatı durdurmak' konusunda asıl söz sahibi olan, üretimden gelen güçleri sayesinde örgütlü tek bir hamlelerinde İstanbul’u felç edebilecek emekçilere sesleniyoruz: Sesimize ses olun! Bugün kol kola girme, mücadelemizi hiç olmadığı kadar büyütme ve ileri taşıma vaktidir. Bu bağlamda sendikalara, emek örgütlerine, meslek örgütlerine sesleniyoruz; öğrencilerin başını çektiği bu mücadeleye omuz verin! DİSK, KESK, Türk-İş ve bağlı sendikalara, bağımsız, mücadeleci sendikalara sesleniyoruz: 'Çözüm sokakta, sandıkta değil!' diyen, 'Boykot!' diyen öğrencileri yalnız bırakmayın! Çağrımıza büyük bir özveriyle kulak veren ve bugün içinde iş bırakan Eğitim-Sen’in yanında duralım, Eğitim-Sen’e ve Eğitim Sen üyesi Levent Dölek hocamıza cesaretlerinden ötürü açılan soruşturma karşısında dayanışmada birleşelim! Gücümüzü birlikten aldığımızı biliyor, tüm emekçileri birliğimizi büyütmeye çağırıyoruz. Öğrenciler boykota, sendikalar sokağa!

Karşı karşıya kaldığımız tüm bu baskı, şiddet ve demokratik hakların gasbına karşı İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak en acil taleplerimizi tekrar dile getiriyor; diğer tüm üniversiteleri ve emek örgütlerini bu talepler etrafında birleşmeye çağırıyoruz:



1- Gözaltılar derhal serbest bırakılsın, hukuksuz gözaltılar son bulsun.

2- Emniyet güçlerinin uyguladığı şiddete ve orantısız güç kullanımına son verilsin!

3- Tüm kayyum politikaları iptal edilsin! Seçilmiş belediye başkanları görevlerine iade edilsin, üniversitelerin başına atanmış değil seçilmiş rektörler gelsin!

4- Seçme ve seçilme hakkını gasp eden tüm antidemokratik uygulamalardan vazgeçilsin!"

Açıklamanın ardından eylem sona erdi. Kalabalık "Arkadaşımı geri ver" sloganıyla dağıldı.