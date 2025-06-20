Beyazıt'taki 19 Mart eylemlerinde polis barikatını aşan 8 kişi beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolarda Beyazıt'ta polis barikatını aşan 8 kişinin beraatine hükmedildi.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile bazı bürokratların 19 Mart''ta gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde milyonlarca yurttaş sokağa çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart sürecinde Beyazıt Meydanı''nda toplanarak polis barikatını aşan 7'si genç 8 kişi hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla dava açtı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşısına çıkan 8 kişinin beraatına karar verildi.