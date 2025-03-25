Beyazıt’ta başladı, şimdi Anadolu’nun her yerinde

Haber Merkezi

İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 48 kişinin tutuklanması üzerinde yurttaşların tepkisi sürüyor. İstanbul Saraçhane’de ve üniversitelerde başlayan eylemler, Hatay’dan Malatya’ya, Trabzon’dan Rize’ye, Ankara’dan Manisa’ya dek ülkenin dört bir yanına yayıldı. İktidarın istifası istendi. Birçok ilde polis yurttaşlara müdahale ederken eylemlerde sık sık “Diplomasız Erdoğan”, “Direne direne kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı. Birçok ilde düzenlenen eylemler şu şekilde:

• ANKARA

Protestolar ülke geneline yayılırken başkent Ankara’da da binlerce yurttaş Kızılay'da Güvenpark'ta bir araya geldi. Kalabalığa müdahale eden polis ekipleri, bazı yurttaşları darp ederek gözaltına aldı. Binlerce yurttaşın katıldığı eylem Kızılay Meydanı’na taştı. Polis Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi’nde tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Biber gazından etkilenen yurttaşların ara sokaklara dağılması üzerine polis, buralarda da müdahalesini sürdürdü. Polis ekipleri, bazı protestocuları darp ederek gözaltına aldı.

• TRABZON

Trabzon’da başlatılan "Adalet Yürüyüşü", 5’inci günde de devam etti. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren binlerce yurttaş, Kahramanmaraş Caddesi girişinde toplandı. Sloganlar ve şarkılar eşliğinde Meydan Parkı'na ilerleyen yurttaşlar, ellerinde döviz ve pankartlarla Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ise 68 bin 402 kişinin ön seçimde oy kullandığını açıkladı.

• İZMİR

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden yurttaşlar ve öğrenciler, İzmir'de polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Bornova’dan AKP İzmir İl Başkanlığı’na yürümek isteyen yurttaşlara polis, tazyikli su sıktı.

• KAYSERİ

Ülkenin dört bir yanında başlayan protestolar Kayseri’ye de sıçradı. Tutuklamaları protesto eden yüzlerce yurttaş CHP İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. Yurttaşlara burada polis sert müdahalede bulunurken 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

• MANİSA

Yaşananlar Manisa’nın Soma ilçesinde de protesto edildi. Atatürk Caddesi’nden başlayan yürüyüş Beşyol’da sona erdi. Eylemlerde halk sık sık “Diplomasız Erdoğan”, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

• KARS

Ön seçim kapsamında CHP Kars İl Başkanlığı ile 7 ilçe başkanlığında sandıklar kurulurken oy kullanımın ardından yurttaşlar yaşananları protesto etti. Gezici sandıklarda da oy kullanan

10 bin Karslı, İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

• HATAY

İskenderun, Arsuz ve Antakya’da yurttaşlar yaşananları protesto ederken Samandağ da ise miting düzenlendi. İskenderun’da CHP’nin çağrısıyla ilçe binası önünde toplanıldı. İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri de eylem yaparken Eğitim Sen Hatay Şubesi KESK Koordinasyon Merkezi önünde bir araya gelerek yaşananları protesto etti. Necmi Asfuroğlu Lisesi önünde toplanan yüzlerce kişi sloganlar ve pankartlarla Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü.

• SAMSUN

Atakum’da Ömer Halisdemir parkında CHP’nin çağrısıyla toplanan binlerce kişi Lozan Caddesi üzerinden Atakum İlçe Örgütü binasına yürüdü. Yürüyüş boyunca, "Hak hukuk adalet" sloganları atıldı.

• DERSİM

CHP’nin çağrısıyla onlarca yurttaş Seyit Rıza Parkı’na yürüdü. CHP İl Binası önünde toplanan kitleye Dersim Emek ve Demokrasi güçleri de destek verdi. Seyit Rıza Parkı’na yürüyen kitle “Hükümet istifa” sloganları attı.

• AYDIN

İBB’ye yönelik operasyon ve tutuklamalar Aydın’da da protesto edildi. Kent Meydanı’nda bir araya gelen yurttaşlar bulvar boyunca yürüdü. Yurttaşlar sık sık, "Hükümet istifa" sloganları attı.

• RİZE

İBB’ye yönelik operasyon AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de de yurttaşlar tarafından protesto edildi. Fındıklı ilçesinde bulunan Kadirhan Kadıoğlu Sosyal Yaşam Merkezi’nde “Adalet ve Demokrasi” nöbeti başlatan Fındıklı halkı, nöbetin 5’nci gününde de eylemlerini sürdürdü.

Yüzlerce yurttaşın katıldığı eylemde halk “Tayyip istifa” yazılı pankart açarak 2. Cadde’den Cumhuriyet Caddesi’ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi.