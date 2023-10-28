Beyazıt’ta silahlı kavga: 3 yaralı

İstanbul Beyazıt’ta dükkanın önüne ürün koyma tartışmasından dolayı silahlı kavga çıktı. Açılan ateş sonucu 2 esnaf ve o sırada yoldan geçen 1 Makedonyalı turist bacağından yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken silahlı saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ajans Haberleri 28.10.2023 17:48 Giriş: 28.10.2023 17:48

Güncelleme: 28.10.2023 17:48 Kaynak: İHA

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Olay, Beyazıt Meydanı’nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, dükkanın önüne ürün koyduğu gerekçesiyle akraba olan 2 esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli F.A., belinden çıkardığı tabancayı arka arkaya ateşledi. Açılan ateş sonucu dükkanda çalışan A.S, İ.A. ve o sırada olay yerinden geçen Makedonyalı turist Zembile Alimovska bacağından vuruldu. Bölgede bulunan polis ekipleri kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yakalanan şüpheli ise polis ekiplerince emniyete götürüldü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından konuyla ilgili çalışma başlatıldı.