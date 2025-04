Beyazperde işçi filmleri için açılıyor

Tuğçe ÇELİK

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 1-11 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de eşzamanlı seyircilerle buluşacak. Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek festival, 17 ülkeden toplam 81 filmi, sponsorsuz, yarışmasız ve ücretsiz olarak seyirciye sunuyor. Filmlerin 59'u yerli ve 22'si yabancı yapım.

Gönüllü emeğiyle gerçekleştirilen festival direnişin, umudun ve dayanışmanın hikâyelerini perdeye taşıyacak. Festival yıl sonuna kadar Türkiye’nin farklı illerine de uğrayarak yolculuğuna devam edecek. Festival, seçkisiyle emekçilerin, çocukların, kadınların, LGBTİ+'ların, hak-hukuk adalet, barış için mücadele eden tüm kesimlerin sesini duyurmayı, onların hikâyelerine daha yakından bakmayı hedefliyor.

ÖLÜMÜN VE YOKSULLUĞUN PENÇESİNDEKİ ÇOCUKLAR

İstanbul'dan festival gönüllüsü Ece Ünsal, "20'nci yılımızda, 20 yıl boyunca sokakta ve perdede gösterdiğimiz emeği ve mücadeleyi hatırlıyor, bugünün direnişlerine bakıyoruz. Bu yıl, Türkiye’de çocukların yaşadığı ağır koşulları görünür kılmak istedik. Çocuklar daha büyümeden güvenlikten, sağlıklı yaşamdan, gelecek hayalinden mahrum bırakılıyor" dedi.

Ülkede çocuk yoksulluğunun gittikçe arttığına dikkat çeken Ünsal şunları söyledi: "OECD’ye göre 2024’te Türkiye’de çocuk yoksulluğu yüzde 33,8. Her gün 6,5 milyon çocuk aç okula gidiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne göre son 10 yılda 629 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Çocuklar MESEM’lerde, tarlalarda, fabrikalarda işçileştiriliyor, ölüme sürükleniyor. Mahallelerimizi ve sokaklarımızı yaşanmaz hale getirip çocuklara alan açtığını iddia eden her politikanın, aslında şiddeti büyüttüğünü biliyoruz. Köpekleri değil, cezasızlığı, ihmali, karanlığı yok etmek gerekiyor. Mücadelemiz aynı zamanda bütün dünya çocukları için."

Ünsal, festivalin sadece bir film seçkisi sunmadığını, katılımcıları toplumsal mücadelenin bir parçası olmaya çağırdığını belirtti. Ünsal özetle şunları kaydetti: "Gözümüz hâlâ Filistin’de, artan şiddetine rağmen daha az görünür olan soykırımda, oradaki çocuklarda ve büyük Filistin direnişinde. Festivalimiz için geri sayıma başladığımız günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla iyice çığırından çıkan otoriter rejime tepki olarak başlayan eylemler, kısa sürede geniş halk kesimlerinin katıldığı 'hak-hukuk-adalet' mücadelesine dönüştü. Mücadelenin öznesi olan gençler, festivalimizin de gönüllülerinin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. İFF, sadece bir film seçkisi sunmaktan öte, bu mücadele sürecinin bir parçası olarak her yerde. Birlikte izlediğimiz her film, paylaştığımız her hikâye, birbirimize uzattığımız her el bizi daha güçlü kılıyor. Bu festival, geçmişten bugüne ve bugünden yarına uzanan bir mücadeleye selam duruyor."

EMEK VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ

İzmir’de festival gönüllüsü Koray Özbal da “İzmir, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde yoğun işçi istihdamı olan bir kent. Aynı zamanda, sendikal örgütlenmelerin ve işçi hakları mücadelesinin de tarihsel olarak güçlü olduğu bir şehir. Bu yüzden İşçi Filmleri Festivali’nin İzmir ayağı bizim için ayrı bir önem taşıyor. İzmirli emekçilerin yaşadığı mücadeleleri görünür kılmayı, onların hikâyelerini sanat yoluyla paylaşmayı ve yeni dayanışma alanları açmayı hedefliyor" dedi. İzmir programında, bu dayanışma ruhunu doğrudan yansıtan birçok özel gösterim ve etkinliğin yer aldığını belirten Özbal sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin, direnişlerini sürdüren Temel Conta işçileriyle birlikte grev alanında düzenlediğimiz açık hava gösterimi buna iyi bir örnek. Grev alanında "Eksi Bir" ve "Recce" gibi filmleri birlikte izlemek, işçi mücadelesinin yalnızca anlatılmadığı, aynı zamanda yaşandığı bir festival deneyimi sunuyor.

Ayrıca, İzmir’de 4 Mayıs’ta Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Görünmezlik Politikaları: Sansür, Oto-Sansür ve Kuir Varlığın Direnişi” etkinliği de, emek mücadelesiyle kesişen farklı direniş biçimlerini görünür kılmayı amaçlıyor. Burada “Dönüşüm: Bornova Sokağı” filmi ve Pembe Hayat KuirFest’in sözlü tarih belgeseli “Bellekvari” ilk kez İzmirli seyirciyle buluşacak.

Bu etkinliklerle festival, İzmir’de sadece salonlara sıkışmayan, sokağa ve gerçek direniş alanlarına yayılan bir emek ve dayanışma kültürü oluşturmayı amaçlıyor.”

EŞZAMANLI AÇILIŞLAR SİNEMASEVERLERİ BEKLİYOR

İstanbul, İzmir ve Ankara’da eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek açılış etkinlikleri sinemaseverleri bekliyor. Festivalin açılış programı özetle şu şekilde:

• İstanbul açılışı 2 Mayıs saat 19.30’da Atlas Sineması’nda. Açılış filmi ise ev işçiliğinin görünmez emeğini ve işveren-işçi arasındaki sınıfsal çatışmayı anlatan Erkan Tahhuşoğlu’nun ‘Döngü’ filmi. Gecede yönetmen Yeşim Ustaoğlu’na onur ödülü takdim edilecek.

• Ankara açılışı 2 Mayıs saat 18.00’de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde. Fatin Karan’ın çektiği ‘Bizim İsmail’ belgeseli, yönetmenin katılımıyla açılış filmi olarak gösterilecek. Belgesel 17 yılını cezaevinde geçiren doktor İsmail Beşikçi’nin hayatını ve mücadelesini anlatıyor.

• İzmir açılışı ise 2 Mayıs saat 19.30’da İzmir Mimarlık Merkezi’nde Erkan Tahhuşoğlu’nun ‘Döngü’ filminin gösterimiyle gerçekleşecek. Gecenin onur konuğu oyuncu Nazan Kesal.