Beyazperdede adalet arayışı

Haber Merkezi

15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İBB Beyoğlu Sineması’nda düzenlenen, Pınar Altuğ Atacan’ın sunduğu açılış töreni ile başladı. 27 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında “Herkes için Adalet” ilkesiyle, farklı alanlarda adaleti, insan haklarını merkezine alan 40 filmin gösterileceği, Uluslararası Akademik Program ve VisionIST ile alanında uzman isimlerin katılacağı panel, söyleşi ve ustalık sınıflarının yer aldığı festival programı tanıtıldı.

Festivalin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer konuşmasında, “Sinema, hukuk ve adaletin değerli dostları, on beşinci kez düzenlediğimiz Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, sinema yoluyla hukuk ve adalete ilişkin sorunları gündeme getirmeye devam ediyor. Bu yıl maalesef gündemimiz, yine çok ağır insan hakları ihlalleriyle dolu” dedi.

Festival direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci konuşmasında “Bazen bizim festivale diyorlar ki çok ciddisiniz. Gönül isterdi ki adaletten bahsederken tabii ki öldürülen, okula gidemeyen, haklarını kaybetmiş çocuklardan değil de oyunlar oynayan, eğlenen, gülen çocuklardan bahsedelim. Lütfen adaleti sahipsiz sinemaları seyircisiz bırakmayalım” dedi.

HAK, HUKUK VE ADALET İÇİN

Sinema Onur Ödülü’ne layık görülen oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Rüçhan Çalışkur, “Hak, hukuk ve adalet için yaşlanmayı geciktireceğim Ödülümü hak, hukuk ve adalet için mücadele eden gençlere adıyorum” dedi.

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’ne Sinemaya Katkı Ödülü verildi. Ödülü ekipten Tufan Sertlek ve Ece Ünsal aldı. Festival İBB Beyoğlu Sineması ve Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’ndaki gösterimlerle izleyiciyle buluşmaya dün başladı.