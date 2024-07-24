Beyazperdenin devrimci abisi vedasıyla yasa boğdu

Kültür Sanat Servisi

İstanbul kültür hayatının en önemli adreslerinden Beyoğlu Sineması'nın kurucusu Temel Kerimoğlu, vedasıyla yasa boğdu. Kerimoğlu’nun ölüm haberini Antratk Sinema gazetesi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Beyoğlu Sineması'nın kurucusu, duayen sinema işletmecisi, Kara Film'in ortağı Temel Kerimoğlu tedavi gördüğü hastanede, İstanbul'da hayatını kaybetti.”

Sinema Yazarları Derneği de (SİYAD) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Beyoğlu Sineması'nın kurucusu ve 35 yıl da işletmeciliğini yapmış, 'Sis ve Gece', 'Çinliler Geliyor' ve 'Kilit' filmlerinin yapımcılarından biri olan Temel Kerimoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz” denildi.

Alper Taş, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Namı diğer Çivi Temel, Devrimci Yol’cu abimiz, her daim dostumuz Temel Kerimoğlu yıldızlar yoldaşın olsun. Ailesinin, sevenlerinin, yoldaşlarının, sinema camiasının başı sağ olsun.”

Uğur Vardan ise, paylaşımında “Beyoğlu Sineması’nın girişindeki merkez üssü, dostları için soluklanma noktasıydı. 90’ların başında Antrakt’ta çalışırken tanışmış ve dostluğunu paylaşır olmuştum. Az mı çayını içtim. Bugün aramızdan ayrılmış. Sinema ailemizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun” sözlerini kaydetti. İstiklal Caddesi’nin de simgelerinden olan ve 1989 yılında kurulan Beyoğlu Sineması 2022'de maddi zorluklar nedeniyle bir süreliğine kapılarını kapatmış, geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından devralınıp yenilenerek sinemaseverlere tekrar kapısını açmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) devralmasıyla bir yıl süren bir restorasyona tabi tutulan Beyoğlu Sineması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla sinemaseverlerle buluştu. Beyoğlu Sineması 1989 yılında kurulmuştu.