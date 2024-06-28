Beyefendi değil katil!

Depremde yıkılan Alpargün Apartmanı davasında binanın müteahhidi dün hakim karşısına çıktı. Avukatın sanığa ‘beyefendi’ demesi üzerine aileler “Katil o katil” dedi.

Maraş merkezli depremlerde Adana’da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık müteahhit ve binanın teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün’ün, 22,5 yıl hapsini istedi. Ölenlerin yakınlarının avukatları, sanığın ‘olası kastla öldürme’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek mütalaanın değiştirilmesine ya da ek mütalaa verilmesini istedi. Duruşmada müşteki avukatının sanıkla ilgili iddialarında beyefendi diye hitap edince ölenlerden birinin yakını, “Katil o katil” diye bağırarak tepki gösterdi.

Adana’nın Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün deprem günü Kuzey Kıbrıs'a kaçtı. Alpargün, Lefkoşe’de polise teslim olup Adana’ya getirildi. Alpargün hakkında Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya, tutuklu müteahhit Alpargün bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Çok sayıda müşteki ile tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada sanık müteahhidin kravatlı olması dikkat çekti. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Alpargün’ün tutukluluk halinin devamına karar verip, esas hakkındaki mütalaalarını hazırlamaları için taraflara süre vererek duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Duruşma sonrası müştekiler ile avukatları basın açıklaması yaparak duruşmayla ilgili bilgi verdi. Avukatlar, bir sonraki celse davada karar verilmesini beklediklerini belirterek, “Adalet bekliyoruz. Bu karar, Türkiye’deki bütün deprem dosyaları ile beraber yaşanabilecek depremlerde veya bina yıkımlarında emsal karar oluşturacak” dedi.