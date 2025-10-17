‘Beyhude Bir Tutku’ sergisi 6. Daire Sanat Galerisi’nde

Mahir KANAAT

İstanbul’daki Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi bağımsız küratör Burçe Saraçoğlu’nun hazırladığı ‘Beyhude Bir Tutku’ sergisine ev sahipliği yapıyor.

31 Ekim'e kadar ziyarete açık olan sergi, Yunan mitolojisinin karakterlerinden olan Sisifos’tan aldığı ilhamla insanın özgür seçimlerle hayatına yön vermesine alan açıyor.

Sergide sanatçılar; Attilla Dur, Beyza Boynudelik, Damla Yalçın, Dilara Pak, Lale Yılmaz, Muaz Özden, Özge Kahraman, Sena Ulusu, Yusuf Can Sadık, Yunus Çermik yer alıyor.