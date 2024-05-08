Beyin cerrahisinde bile 5 dakika muayene!

AKP'nin sağlık politikası hastanelerdeki yığılmaları artırdı. Yurttaş randevu bulamıyor, bulsa da 5 dakikanın altında muayene ile teşhis konulmasını ve tedavi almayı bekliyor. İstanbul'da kamu hastanelerinde beyin, genel cerrahi, dahiliye gibi bazı bölümlerde muayene sürelerinin kısalığı dikkat çekiyor. Hekimler "Bu şekilde nitelikli sağlık hizmeti sunulamaz" diyor.

Sibel BAHÇETEPE

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, 2 dakikada bir randevu verilmesini sistemsel soruna bağlasa da bu durumun başka hastanelerde de yaşandığı ortaya çıktı.

Üsküdar’daki İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi, beyin, dermatoloji, dahiliye, romatoloji gibi bölümlerde de bir dakika arayla verilen randevular da hasta ekranlarına yansıdı. Hekimler "Randevu sorunu her yerde yaşanıyor. Bu durum bir iki hastane ile sınırlı değil. Yanlış sağlık politikaları sorunları katladı" dedi.

Göztepe Şehir Hastanesi’nde 10 dakikaya 3-4 hasta randevusu verildiğini gösteren hasta ekranlarının sosyal medyaya yansıması üzerine hekimler bu duruma tepki göstermiş ve "Sağlık 2 dakikaya sığmaz" demişti.

Yaşananların ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimliği yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansımadığını savundu. Hastane, ilgili görüntülerin hastane bilgi sisteminde yapılan bir güncelleme sırasında sehven iptal edilmiş randevuların tekrar ekrana yansıması sonucu ortaya çıktığı belirterek "Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yer alan gerçek randevularla bu görüntünün bir ilgisi bulunmamaktadır. Sorunu en kısa sürede çözmek adına hastane bilgi yönetim sistemlerimiz üzerinde çalışmalarımıza devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

"HANİ ÇAĞ ATLAMIŞTIK?"

BirGün ise bugün Üsküdar'daki Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gitti. Hastane koridorlarındaki yoğunluk dikkat çekerken, hasta muayene ekran kayıtlarında randevuların bazılarının 5 dakika ya da altında olduğu hatta bazı hastalar arasındaki muayene süresinin 1 dakika olduğu görüldü.

Hasta bekleme süresinin yazdığı doktor ekranlarında beyin cerrahisinde tüm randevu sürelerinin 5 dakika olduğu dikkat çekerken "Bu kadar sürede böylesi ciddi bir hastalık muayenesi yapılması mümkün mü?" soruları gündeme geldi. Bir hasta 3 ay sonra dermatolojiden randevu bulabildiğini belirterek "Hani sağlıkta çağ atlamıştık?" diye sordu.

"SAĞLIK BİTTİ"

Öte yandan İstanbul Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Anadolu Şubesi üyeleri de Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi önünde bir araya geldi.

Üyeler, "Yap-boza dönüştürdüğünüz sağlık sisteminin kölesi olmayacağız", "2 dakikada hekimlik yapılmaz", "5, 4, 3, 2 sağlık bitti", "Sağlıkta çöküşünh faturası emekçilere kesilemez" yazılı döviz ve pankartları açtı.

Doktorların eylemine yurttaşlar da destek verdi.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ertuğrul Oruç, uzun süredir İstanbul’da hastaların kamu hastanelerinde muayene randevusu bulmasının çok zor hale geldiğini, bazı branşlarda ise imkânsız hâle geldiğini söyledi.

Oruç "Sağlık Bakanlığı ise kendi yarattığı bu sorunu her zaman yaptığı gibi hekimler üzerinden çözmeye yöneldi. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde randevu sistemi hiçbir hekime bilgi verilmeksizin 10 dakikada 4-5 hasta bakılacak şekilde, yani her hastaya 1-2 dakika muayene süresi düşecek şekilde yeniden düzenlendi. İktidar, adına 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' dediği, 2003 yılında uygulamaya başladığı program ile birlikte hastaneleri ticarethaneye, hastaları müşteriye dönüştürdü" dedi.

"MUAYENE SÜRESİ 20 DAKİKA OLMALI"

"Bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakikadır" diyen Oruç, özetle şunları kaydetti:

"Ancak buna rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 10 dakikanın altına, hatta 5 dakikaya inmiş bulunmaktaydı. Bu yolla hekimlere günlük muayene ettikleri hasta sayısını en üst seviyeye çekmesi dayatması uzun süredir vardı. Bu randevular, bugün Göztepe Şehir Hastanesi’nde olduğu gibi, hekimin isteği ve bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına, halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Hastalarımıza çağrımızdır: sağlığınız 2 dakikadan daha kıymetlidir, sağlığınıza sahip çıkın! Dayatılan 2 dakikada ne hastanın derdi anlaşılabilir ne de yeterli muayenesi yapılabilir. Bu uygulama hekim, veri giriş personeli, hemşire, hastanede laboratuvar işlemlerinden, görüntülemeye kadar iş yükünde kabul edilemez bir artışa ve dolayısı ile tükenmişliğe daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirecektir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir."

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi de yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi: "Sağlıkta Dönüşüm Projesi artık sağlık hizmetlerini çökme noktasına getirmiş, hem sağlık hizmeti alanlar için hem de sağlık hizmeti sunanlar için gelinen durum artık tam bir sağlıksızlık haline dönüşmüştür. Sağlık Bakanı tarafından 2023 yılında poliklinik sayısı 850 milyon, acile başvuru sayısı 150 milyon olarak açıklanmıştır. Poliklinik sayıları açısından bakıldığında OECD ülkeleri arasında bir kişinin bir yılda hekim veya bir sağlık birimine başvuru yani randevu oranı 10 olarak belirtilmiştir. Hekime veya sağlık birimine başvuru oranında Avrupa, acile başvuru oranında ise dünya birincisiyiz. Koruyucu sağlık temelinde kurulacak bir sağlık sistemiyle hasta sayısını azaltarak randevu sorununu çözmek yerine her yıl artan hasta ve hastalık sayısı ile övünen Sağlık Bakanı, aslında bu durumun övünülecek bir durum değil istifa edilecek bir durum olduğunu anlayamamaktadır."