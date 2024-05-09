Beyin cerrahisinde bile 5 dakika muayene

AKP’nin sağlık politikası hastanelerdeki yığılmaları artırdı. Yurttaşlar randevu bulamıyor. Bulsa da 5 dakikanın altındaki muayene ile tedavi bekliyor. İstanbul’daki kamu hastanelerinde beyin, genel cerrahi gibi bazı bölümlerde muayene sürelerinin kısalığı dikkat çekiyor. Hasta da hekim de tepkili.

Haber Merkezi

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, 2 dakikada bir randevu verilmesini sistemsel soruna bağlasa da bu durumun başka hastanelerde de yaşandığı ortaya çıktı. Üsküdar’daki İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi, Beyin, Dermatoloji, Dahiliye, Romatoloji gibi bölümlerde de bir dakika arayla verilen randevular da hasta ekranlarına yansıdı. Hekimler “Randevu sorunu her yerde yaşanıyor. Bu durum bir iki hastane ile sınırlı değil. Yanlış sağlık politikaları sorunları katladı” dedi.

Göztepe Şehir Hastanesi’nde 10 dakikaya 3-4 hasta randevusu verildiğini gösteren hasta ekranlarının sosyal medyaya yansıması üzerine hekimler bu duruma tepki göstermiş ve “Sağlık 2 dakikaya sığmaz” demişti. Yaşananların ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimliği yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansımadığını savundu. Hastane, ilgili görüntülerin hastane bilgi sisteminde yapılan bir güncelleme sırasında sehven iptal edilmiş randevuların tekrar ekrana yansıması sonucu ortaya çıktığı belirterek “Sorunu en kısa sürede çözmek adına hastane bilgi yönetim sistemlerimiz üzerinde çalışmalarımıza devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

HANİ ÇAĞ ATLAMIŞTIK?

BirGün ise dün Üsküdar’daki Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gitti. Hastane koridorlarındaki yoğunluk dikkat çekerken, hasta muayene ekran kayıtlarında randevuların bazılarının 5 dakika ya da altında olduğu hatta bazı hastalar arasındaki muayene süresinin 1 dakika olduğu görüldü. Hasta bekleme süresinin yazdığı doktor ekranlarında beyin cerrahisinde tüm randevu sürelerinin 5 dakika olduğu dikkat çekerken “Bu kadar sürede böylesi ciddi bir hastalık muayenesi yapılması mümkün mü?” sorusunu da gündeme getirdi. Bir hasta 3 ay sonra dermatolojiden randevu bulabildiğini belirterek “Hani sağlıkta çağ atlamıştık?” diye sordu. Hastanede özellikle kan alma merkezi önündeki kuyruklar hastane koridorlarında uzayıp giderken, hastalar "Parası olan özel hastanelere gidiyor. Parası olmayan burada saatlerce beklemek zorunda kalıyor” diyerek tepki gösterdi.

Sultan Abdülhamit Han Hastanesi’ndeki yoğunluk randevu ekranına da yansıyor.

SİSTEMİNİZ HATALI

İstanbul Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Anadolu Şubesi üyeleri de dün Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi önünde bir araya gerek bir açıklama yaptı. “2 dakikada hekimlik yapılmaz”, “5, 4, 3, 2 sağlık bitti” yazılı döviz ve pankartları açan sağlıkçıların eylemine yurttaş da destek verdi. Burada konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, hastanenin “sistemsel hata” açıklamasına “Sistemsel hata değil, sisteminiz hatalı. Bu bir sistem sorunu. Sistemin sahibi de Sağlık Bakanı’dır, hükümettir, iktidardaki tek adamdır. Buna karşı mücadelemizi de sürdüreceğiz’’ dedi.

İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç da uzun süredir İstanbul’da hastaların kamu hastanelerinde muayene randevusu bulmasının çok zor hale geldiğini, bazı branşlarda ise imkânsız hâle geldiğini söyledi. Oruç “Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde randevu sistemi hiçbir hekime bilgi verilmeksizin 10 dakikada 4-5 hasta bakılacak şekilde, yani her hastaya 1-2 dakika muayene süresi düşecek şekilde yeniden düzenlendi. Bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakikadır” diye konuştu. Hastalara seslenen Oruç ‘‘Sağlığınız 2 dakikadan daha kıymetlidir, sağlığınıza sahip çıkın! Sağlığı tehdit eden bu uygulamalardan vazgeçilmelidir” dedi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) de yaptığı açıklamada özetle “Koruyucu sağlık temelinde kurulacak bir sağlık sistemiyle hasta sayısını azaltarak randevu sorununu çözmek yerine her yıl artan hasta ve hastalık sayısı ile övünen Sağlık Bakanı, aslında bu durumun övünülecek bir durum değil istifa edilecek bir durum olduğunu anlayamamaktadır’’ dedi.