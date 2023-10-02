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Beyin kanaması geçiren eski muhtar hayatını kaybetti

Kastamonu’da beyin kanaması geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılan eski muhtar, yaşam mücadelesini kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 02.10.2023 13:12
  • Giriş: 02.10.2023 13:12
  • Güncelleme: 02.10.2023 13:12
Kaynak: İHA
Beyin kanaması geçiren eski muhtar hayatını kaybetti

Kastamonu’da bir önceki dönem Kuzeykent Mahallesi Muhtarlığını yapan İYİ Parti Kastamonu İl Başkan Yardımcısı Ayhan Kılıç, bir hafta önce beyin kanaması geçirmesi üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kılıç, yaşam mücadelesini kaybetti. 

Kılıç’ın cenazesi, yarın (Salı) Daday Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazından sonra Akılçalman Köyü Buzağıveren Mahallesindeki aile kabristanlığında defnedilecek. 

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