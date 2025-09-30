Beyin kanaması geçiren İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında açıklama

Diyarbakı'da 27 Eylül'de 9’uncu FilmAmed Belgesel Film Festivali’nde konuşma yaptığı sırada rahatsızlanıp kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen İsmail Beşikçi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

İsmail Beşikçi’nin sağlık durumuna ilişkin Mezopotamya Ajansı'na bilgi veren Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Veysi Ülgen, şunları kaydetti:

"İsmail hocadan iyi haberler vermeye devam ediyoruz. Sabahki Nöroloji muayenesinde, hafıza, konuşma ve bedenini kullanma becerisinde ilerleme var. Sağ ayağını da hafif kımıldatabiliyor. Yoğun bakımda hafif fizyoterapiye de başlanmış. Sadece idrar sondasındaki probleme bağlı bazı kan değerleri yükselmiş. (Üre, kreatinin) Üroloji konsültasyon ve tedaviye başlanmış. Bu açıdan bugünde yoğun bakımda kalacak. Özel odaya alınma süreci öncesi hazırlıkların yapılması gerekiyor. Gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz."

İSMAİL BEŞİKÇİ KİMDİR?

Akademisyen, yazar, sosyolog.

İlköğrenimini İskilip’te, ortaöğrenimini ise Çorum Lisesi’nde tamamladı. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde asistan olarak akademik hayatına başladı.

1965–1971 yılları arasında Erzurum’da sürdürdüğü akademik çalışmaları sırasında “Alikan Aşireti Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme” başlıklı doktora teziyle Türkiye’de sosyoloji bilimine önemli katkılarda bulundu. Ancak 12 Mart 1971 askeri müdahalesi sonrası, Marksist propaganda yaptığı iddiasıyla üniversiteyle ilişiği kesildi ve hakkında davalar açıldı.

Beşikçi, özellikle Kürt sorunu üzerine yaptığı araştırmalar ve yazılar nedeniyle hayatı boyunca yoğun baskılarla karşılaştı. Sekiz kez cezaevine girip çıkan Beşikçi, toplamda 17 yılını cezaevinde geçirdi. 1999’a kadar süren davalar sonucunda kendisine 100 yılı aşkın hapis ve yüksek para cezaları verildi. Çalışmalarının büyük bölümü yasaklandı; yayımladığı 36 kitaptan 32’si Türkiye’de toplatıldı.

Akademik ve entelektüel yaşamında bilimin özgürlüğünü, devlet ideolojisinin sorgulanmasını ve düşünce özgürlüğünü savunan Beşikçi, “Sarı Hoca” lakabıyla da tanındı. Eserlerinde Doğu Anadolu’nun toplumsal yapısı, Kürtlerin zorunlu iskân politikaları, resmi tarih anlayışı, bilim yöntemi ve demokrasi konularına odaklandı.