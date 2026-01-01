Beyin kanaması geçirmişti: Gazeteci Hüseyin Aykol 73 yaşında hayatını kaybetti

Gazeteci ve yazar Hüseyin Aykol, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 73 yaşında hayatını kaybetti.

Üç kez beyin kanaması geçirdiği belirtilen ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen Aykol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ömrünün 51 yılını yayıncılık ve yazarlık faaliyetlerine adayan Hüseyin Aykol, bu sürenin 36 yılını fiilen basın sektöründe geçirdi.

Özellikle "Özgür Basın" geleneği içerisindeki çalışmalarıyla tanınan Aykol, Özgür Gündem ve Yeni Yaşam gibi gazetelerin kadrosunda yer aldı.

Mesleki faaliyetlerinin yanı sıra yargı süreçleriyle de gündeme gelen gazeteci, hayatının yaklaşık 12 yılını cezaevinde geçirdi.

Aykol, son olarak 2018 yılında "örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu ceza istinaf mahkemesince onanmıştı.

TIP FAKÜLTESİNDEN CEZAEVİNE UZANAN EĞİTİM YILLARI

1952 yılında Manisa’nın Salihli ilçesinde doğan Hüseyin Aykol, ilkokulu memleketinde okuduktan sonra ortaöğrenimini parasız yatılı sınavını kazanarak girdiği İzmir Maarif Koleji’nde tamamladı.

Üniversite hayatına Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan Aykol, daha sonra alan değiştirerek Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geçti.

Ancak fakültenin son sınıfındayken yürüttüğü siyasal etkinlikler nedeniyle tutuklandı.

12 Eylül askeri darbesi dönemindeki yargılamalar neticesinde 10 yıl hapis yatan Aykol, bu süreç nedeniyle yükseköğrenimini tamamlayamadı.

TUNCER BAKIRHAN: HAKİKATİ YAZMAKTAN KORKMADI

Hüseyin Aykol’un vefatı üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

Aykol’u Musa Anter’e atıfta bulunarak "basının çınarı" olarak nitelendiren Bakırhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çok üzgünüz. Özgür basın Ape Musa’dan sonra başka bir çınarını daha yitirdi. Sevgili Hüseyin Aykol'u kaybettik. Hüseyin hoca, kalemiyle hep doğruların yanında durdu, hakikati yazmaktan asla korkmadı. Onun yokluğu hepimizin yüreğinde derin bir boşluk bırakacak. Artık aramızda değil ama bıraktığı miras, yazdıkları, mücadelesi hep yaşayacak. Özgür basının, dostlarının ve hepimizin başı sağolsun."

TÜLAY HATİMOĞULLARI:KARARLILIĞI VE İNANCI BİZLERE YOL GÖSTERMEYİ SÜRDÜRECEK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için yayımladığı mesajda, "Özgür basının hocası, çınarı, emektarı sevgili Hüseyin Aykol’u kaybetmenin acısı yüreğimizde. Ailesinin, özgür basının, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Özgür basının hocası, çınarı, emektarı sevgili Hüseyin Aykol’u kaybetmenin acısı yüreğimizde. Ömrünün yarım asrını basın geleneği içinde ifade özgürlüğü ve insan hakları mücadelesine adayan Hüseyin Aykol, tüm baskılara rağmen hakikatin peşinden gitmekten asla geri durmadı. Ape Musa’nın yoldaşı Hüseyin Aykol, katledilen gazeteci arkadaşlarının kendisine bıraktığı mirası, her zorluğa rağmen gazetecilikte ısrar ederek sürdürdü. Özgür basın geleneği içinde binlerce öğrenci yetiştirdi. Geriye bıraktığı bu gelenek devam edecek. Kararlılığı ve inancı bizlere yol göstermeyi sürdürecek. Ailesinin, özgür basının, hepimizin başı sağ olsun…"