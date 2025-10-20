Beyin kanaması geçirmişti: Hüseyin Aykol yeniden uyutulacak

Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonrası entübe edilen gazeteci-yazar Hüseyin Aykol'un yeniden uyutulacağı öğrenildi.

Ankara’daki evinde 14 Ekim’de beyin kanaması geçiren ve ardından kaldırıldığı hastanede ikinci kez beyin kanaması geçiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Aykol’un uyutulması için verilen ilaçların bir süre önce kesildiği öğrenildi. Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, doktorlar Aykol’un ciğerinde enfeksiyon oluştuğunu, bu nedenle tedavinin sağlıklı yürütülebilmesi için birkaç gün yeniden uyutulacağını belirtti.

Aykol’un bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.