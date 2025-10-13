Beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tosun'a saldırıya ilişkin görüntüler paylaşıldı

Uğradığı saldırı sonrası kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Hakan Tosun'un saldırıya uğradığı anların görüntüsü paylaşıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, motosikletle gelen iki saldırganın bir anda Hakan Tosun'a saldırdığı görüldü. Aldığı darbeler sebebiyle yere düşen Hakan Tosun daha sonra saldırganların tekmelerinin hedefi oldu.

Beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tosun'a saldırıya ilişkin görüntüler paylaşıldıhttps://t.co/OHMwUVdNyD pic.twitter.com/fgPla2uBGi — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 13, 2025

Saldırganların araçların inerek saldırıyı gerçekleştirdikleri, tekmeledikleri ve olay yerinden uzaklaştıkları açıkça görüldü. Paylaşılan görüntüde, olayla ilgisi olan 2 kişinin karakoldan elleri arkadan kelepçeli olarak çıkarıldığı da yer aldı.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11.10.2025 tarihi saat 00:30 sıralarında Esenyurt İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana gelen kasten yaralama olayı ile ilgili olarak;İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce derhal olay yerine intikal edilmiş, H.T. isimli şahsın yaralandığı hayati tehlikesinin devam ettiği anlaşılmıştır.

Çalışmaların devamında olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M.(18) ve A.Ş.(24) isimli şüpheli şahıslar kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından 12.10.2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."