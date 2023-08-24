Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışladığı organların 3 hastaya nakledildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir yaşam armağan etti. Yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak Ankara, Sivas ve Samsun'da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi."