Beykan, takımla çalışmalara başlıyor

Batman Petrolspor maçında sakatlanan Elazığsporlu Beykan Şimşek, takımla antrenmanlara başlıyor.

TFF 3. Lig 2. Grubun 4. haftasında Batman Petrolspor’la oynanan maçın 14. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve çekilen MR’ı sonrası sağ arka uyluk adalesinde yırtık olduğu öğrenilen Beykan Şimşek’in sahalara dönüş tarihi belli oldu. 3 hafta formasından uzak kalan yıldız oyuncunun TFF 3. Lig 2. Grubun 7. haftasında Karşıyaka ile deplasmanda oynanacak maçla yeniden formasına kavuşması bekleniyor.

Elazığspor sağlık heyetinden alınan bilgiye göre Beykan, takımla antrenmanlara katılabilecek duruma gelirken maçta oynayıp oynamayacağına teknik direktör Bülent Yenihayat karar verecek.