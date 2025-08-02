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Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 1 kişinin cesedi bulundu

Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Güncel
  • 02.08.2025 15:54
  • Giriş: 02.08.2025 15:54
  • Güncelleme: 02.08.2025 15:55
Kaynak: AA
Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 1 kişinin cesedi bulundu
Fotoğraf: AA

Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken, akıntıya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Beykoz Anadolu Kavağı açıklarında, gece saatlerinde bir tekne alabora oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize düşen 3 kişiyi kurtardı.

Akıntıya kapıldığı belirtilen 27 yaşındaki Ömer Fırtına'nın ise Beykoz açıklarında cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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