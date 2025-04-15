Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapılıyor.

Gözaltı ve arama kararının, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

Aynı soruşturma kapsamında şubat ayının sonunda gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, görevden uzaklaştırılırken 4 Mart'ta tutuklanmıştı.

İMAMOĞLU İLE AYNI DAVADA SANIK

Fidan Gül, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davanın da sanıkları arasında. Gül hakkında da İmamoğlu gibi 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu davanın bir sonraki duruşması 11 Temmuz'da görülecek.

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