Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gül, Beykoz Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta alınan ifadesinin ardından "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Gül'ün üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verildi.

İMAMOĞLU İLE AYNI DAVADA SANIK

Fidan Gül, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davanın da sanıkları arasında. Gül hakkında da İmamoğlu gibi 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu davanın bir sonraki duruşması 11 Temmuz'da görülecek.