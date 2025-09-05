Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 187 gün sonra cezaevinden çıktı

Dün hakkında tahliye kararı verilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, bu sabah saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sonucu tutuklanan başkanlardan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 12 tutuklu isim hakkında, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan duruşmanın üçüncü gününde tahliye kararı verildi.

Tahliye yazısı sabah 09.30 sıralarında cezaevine ulaşan Köseler, bir süre sonra serbest bırakıldı. 187 gün sonra cezaevinden çıkan Köseler'i ailesi ve akadaşları karşıladı.

"DERHAL GÖREVİNE DÖNMELİ"

Köseler'in tahliyesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de bir açıklama yaptı. "Hukuk keyfi işlemez. Öncelikle bunu hatırlatalım" sözleriyle açıklamasına başlayan Zeybek, "3 Mart’tan bu yana hukuksuzca özgürlüğü gasbedilen Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler tahliye edildi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ancak birkez daha dikkat çekiyoruz... Evrensel hukuk kurallarına uyun ve adaletli olun. Alaattin başkanımız derhal görevine dönmeli, halkın iradesi yerine konmalıdır. Hak yerini bulana kadar mücadelemiz sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte, haksız ve hukuksuzca tutuklanan yol arkadaşlarımızı da geri alacağız" ifadelerini kullandı.