Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 25 kişi ilk kez hakim karşısında

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 kişinin, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz yargılananların yanı sıra avukatları katıldı.

Duruşma, kimlik tespiti yapılmasıyla başladı. Kimlik tespitlerinin ardından yargılananların savunmalarına geçilecek.

SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 kişi hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Köseler ile 20 kişi, 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sayısı 26'ya yükselmişti. Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin ise 4 Mart'ta tutuklanması kararlaştırıldı.

KÖSELER HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 'yolsuzluk örgütünün kurucusu', Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey'in ise 'yönetici' olarak değerlendirildiği iddianamede, 26 kişinin çeşitli suçlamalardan cezalandırılması talep edildi.

Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamalarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.