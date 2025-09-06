Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine savcılıktan itiraz

Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine itiraz etti ve tutuklama talebinde bulundu.

Güncel
  • 06.09.2025 15:58
  • Giriş: 06.09.2025 15:58
  • Güncelleme: 06.09.2025 16:06
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine savcılıktan itiraz

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine savcılık itiraz etti.

Alaattin Köseler hakkındaki tahliye kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz etti  ve tutuklanmalarını talep etti.

Gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi. Savcılığın itirazında bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı iddia edildi.

Beykoz Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 26 kişinin yargılandığı davada ara karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti.

BirGün'e Abone Ol