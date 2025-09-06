Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine savcılıktan itiraz

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine savcılık itiraz etti.

Alaattin Köseler hakkındaki tahliye kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz etti ve tutuklanmalarını talep etti.

Gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi. Savcılığın itirazında bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı iddia edildi.

Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz etti. Tutuklanmalarını talep etti. Gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi. Savcılığın… https://t.co/D3znPBTIhz — Ceylan Sever (@ceylanseverr) September 6, 2025

Beykoz Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 26 kişinin yargılandığı davada ara karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti.