Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden cezaevine girecek

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül Perşembe günü görülen duruşmada, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ile Uğur İnci'nin "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine itirazda bulundu.

İtirazda, duruşmada savcının tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sunmasına rağmen haklarında tahliye kararı verilen Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delillerin henüz tam toplanmamış olması ve adli kontrol kararının yetersiz kalacağı değerlendirilerek, verilen tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu tahliye kararlarının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, kararının değiştirilmesine yer olmadığına hükmetti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme, söz konusu kararı ve itirazı değerlendirmesi için dosyayı bir üst mahkeme olan Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Kararı değerlendiren üst mahkeme, itirazı kabul ederek Köseler hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Köseler'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Köseler'in, adliyeye götürüleceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 26 kişinin yargılandığı davada ara karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti.