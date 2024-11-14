Beykoz Belediye Başkanı Köseler, 7 ayda ödenen borcu açıkladı

Beykoz Belediyesi’nin 7 milyar 200 milyon liralık 2025 yılı bütçesi onaylandı. 2025 mali yılı bütçesine desteği için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beykoz Belediyesi bünyesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçenin mevcut mali durumunu ve 7 aylık görev süresinde yapılanları anlattı.

Köseler 5 Nisan 2024’te göreve geldiklerinde 3,5 milyar lirayı bulan borcun yanı sıra 2024 ödeneklerinin yüzde 70’inin geçmiş yönetim tarafından seçim yatırımı olarak ilk 3 ayda harbütcandığını belirterek, "Belediyenin içinde olduğu mali krizi, kapımıza dayanan borçları aşmak için tasarruf tedbirleri oluşturduk. Son 7 ayda geçmiş döneme ait 558 milyon 496 bin lira borcu ödedik. Yatırım ve hizmetleri de önem sırasına göre önceledik" diye konuştu.

"BÜTÇEMİZİN YÜZDE 56’SINI YATIRIM VE HİZMETLERE AYIRDIK"

Diğer yandan, İller Bankasından gelen ödeneğin daha önce her ay bu borçlara karşılık yüzde 3’ü kesilirken, 10 kat artırıldığını ve yüzde 30-35’e çıkarıldığını kaydeden Köseler, son 3 ayda Beykoz Belediye’sinden kesilen vergi borcunun 56 milyon liraya ulaştığın ifade etti. 2025 yılı bütçesini hazırlarken akılcı, gerçekçi ve şeffaf bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Başkan Köseler, "Ayakları yere basan, rasyonel, ihtiyaçları önem sırasına göre önceleyen, borç almayı hedeflemeyen, denk bir bütçe yaptık. 7,2 milyar liralık bütçemizin tam 4 milyarını, yani yüzde 56’sını yatırım ve hizmetlere ayırdık" dedi.

İller Bankasından ve iştirak şirketlerden elde edilecek gelirler dışında, Beykozluların 30 yıldır beklediği imar çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Kösler, 2B ve Ek16 kararlarına dayanan arsa satışlarıyla belediye gelirlerini artırmayı amaçladıklarını söyledi. Konuşmasının sonunda, söz verdikleri gibi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, çağdaş, müreffeh ve mutlu bir ilçe inşa etmek için çalışmalara hız verdiklerini belirten Başkan Köseler, 2025 yılı bütçesinin Beykoz’a ve İstanbul’a hayırlı olmasını diledi.