Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler dahil 13 kişi tutuklandı

"İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Köseler'in de bulunduğu toplam 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 'şüpheliler', Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

KÖSELER DAHİL 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 kişi hakkında adli kontrol talep edildi.

Köseler dahil 13 kişi tutuklanırken 5 kişi serbest bırakıldı.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın Köseler'e tutuklama talebiyle hakimliğe yazdığı sevk yazısında, "Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki farklı müdürlüklerin yaptığı birçok mal ve hizmet alımında, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı belirtilerek, ihale usulüne etki etmek amacıyla, belirli yasal sınırların altında kalmak için konusu aynı olan işlerin bölünüp, yakın tarihlerde aynı yüklenicilere ihale edildiği, benzer firmalardan yan teklif alındığı, bazı ihale yüklenicisi, firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu" kaydedildi.

"EN UYGUN KOŞULLARDA YAPILMASINI ENGELLEDİ"

Yazıda, "ihale yüklenicisi firmanın ihalenin yaklaşık maliyetini belediye idaresinden önceden öğrendiği ifade edilerek, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırılık oluşturan bu türlü durumların, ihaleye katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesini ve ihalenin kamu menfaati için en uygun koşullarda yapılmasını engellediği" aktarıldı.

Belediye Başkanı Köseler'in ise ihale sürecinde bilgi, talimat, gözetim, önleme ve denetim sorumluluğu olduğu belirtildi.

KÖSELER'İN EMNİYET İFADESİ

Öte yandan Köseler'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Köseler, "Bu soruşturmanın ne yazık ki hukuki dayanağının olmadığını değerlendiriyorum. Maddi gerçek ortaya çıkacak ve benim suçlamalarla ilgimin olmadığı görülecektir" dedi.

"16 FİRMAYI VE SAHİPLERİNİ TANIMIYORUM"

Köseler, makam aracı dışında menkul veya gayrimenkul mal varlığının olmadığını ifade ederek, "2 firmam var. Hali hazırda bu firmalar Belediye Başkanı olmam nedeniyle faal değildir. Bana gösterdiğiniz 16 firmayı ve sahiplerini tanımıyorum. Şayet Beykoz Belediyesi ile herhangi bir iş ilişkisinde bulundularsa da bir belediye başkanı olarak firma isim ve sahiplerini bilmem mümkün değildir. Çünkü gerek ihale gerekse doğrudan teminlere pek çok firma katılım sağlamaktadır. Tarafıma okunan ve rahatlıkla inceleyebildiğim bu 16 firmadan kendi meslek hayatımda ticari faaliyetimin olduğu hiçbir firma yoktur. Firma isimleri bende herhangi bir şey çağrıştırmamıştır. Belediyenin doğrudan temin veya ihalelerine yeterliliği olan her firma girebilir" sözlerini kullandı.

"HATIRLAMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

İhalelerin sorulmasına karşı cevap veren Köseler, "Beykoz Belediye Başkanı olarak 31 müdürlük ve 2 bin 300 çalışanından oluşan bir yapının yöneticisiyim. Bu kadar detay hususları birden sorulması ile hatırlamam mümkün değildir. Bununla ilgili gerekli veriler ancak ilgili müdürün bilgisi dahilinde bulunmaktadır. Projenin yapım sürecindeki bu gibi ayrıntılar müdürlerin bilgi ve kontrolündedir. Bu müdürlerin var oluş sebebi de budur. Sorumluluklarında ki ihaleleri yapma ve iptal etme yetkileri kendilerindedir. Doğrudan temin alımları da yine ilgili müdürün görev tanımı içerisinde yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Alaattin Köseler’e, Veli Gümüş’e para transferinin sorulması üzerine, "Veli Gümüş benim Özel Kalem Müdürlüğü görevimi yürütmektedir. Zaman zaman şahsi harcamaların için kendisine para gönderirim. Gönderilen tutara bakıldığında küsuratlar bir şeyin bedeli olarak gönderildiğini ispat eder. Gerek olduğu takdirde bunların belgeleri de tarafımdan sunulabilir" ifadelerini kullandı.

"BENİM SUÇLAMALARLA İLGİMİN OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR"

Köseler, "Tarafıma isnat edilen edilen suçlamaları derin bir üzüntüyle karşılıyorum. Bir belediye başkanı olarak sorumluluğumda olmayan hususlar ile ilgili tarafıma suçlamalar yöneltilmiştir. Halbuki sorulan soruların muhataplarının ilgili müdürler olduğu açıktır. Bu soruşturmanın ne yazık ki hukuki dayanağının olmadığını değerlendiriyorum. Maddi gerçek ortaya çıkacak ve benim suçlamalarla ilgimin olmadığı görülecektir" dedi.

BEYKOZ BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 'şüpheli' hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 kişi hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamasıyla yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 kişi 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, belediye binası, polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafından bariyerlerle abluka altına alındı, bir süre binada inceleme yapılmıştı.

Gözaltına alınanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Soruşturma kapsamında dün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla 'şüpheli' sayısı 22'ye yükselmişti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya ilişkin açıklaması şöyle:

"Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı A.K, ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan (eski) Danışmanı E.H.B hakkında birden fazla “İhaleye Fesat Karıştırma” suçundan; ayrıca Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G ve Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi, 15 şüpheli hakkında birden fazla “İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Üyelik ve Yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak arama ve elkoyma talimatı verilmiş olup; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemler başlatılmıştır."