Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler hakkında tutuklama talep edildi

"İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Köseler'in de bulunduğu toplam 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 'şüpheliler', Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

Köseler'in soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifade alma işlemi tamamlandı. Savcılık, Köseler hakkında tuutklama talep etti.

Öte yandan diğer 'şüphelilerin' ifade işlemleri sürüyor.

BEYKOZ BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 'şüpheli' hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 kişi hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamasıyla yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 kişi 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, belediye binası, polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafından bariyerlerle abluka altına alındı, bir süre binada inceleme yapılmıştı.

Gözaltına alınanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Soruşturma kapsamında dün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla 'şüpheli' sayısı 22'ye yükselmişti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya ilişkin açıklaması şöyle:

"Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı A.K, ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan (eski) Danışmanı E.H.B hakkında birden fazla “İhaleye Fesat Karıştırma” suçundan; ayrıca Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G ve Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi, 15 şüpheli hakkında birden fazla “İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Üyelik ve Yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak arama ve elkoyma talimatı verilmiş olup; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemler başlatılmıştır."