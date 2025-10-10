Beykoz Belediyesi CHP’li meclis üyelerinden protesto

Beykoz Belediye Meclis oturumları belediye binasında yapıldı. CHP’li meclis üyeleri, polis eşliğinde meclis salonuna geldi. Oturumun ilk bölümünde CHP’li meclis üyeleri Başkanvekili olarak atanan Özlem Vural Gürzel’in, Beykoz halkının iradesini yok sayan kararlarını sert bir dille eleştirdiler. Meclise öğlen ara verilmesinin ardından 2. oturum saat 15:00’te başladı.

2. oturumda listede adları olmasına rağmen CHP’li meclis üyelerine söz hakkı verilmedi ve canlı yayınlanan meclisin kayıtları da kaldırıldı. Bunun üzerine CHP’li meclis üyeleri Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’i pankart ve sloganlarla protesto etti. Meclis üyeleri daha sonra meclis salonunu sloganlar eşliğinde terk ettiler.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sonucu tutuklanan başkanlardan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 4 Eylül'de Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden özgürlüğüne kavuşmuş ancak bir gün sonra savcılığın itirazıyla ikinci kez tutuklanmıştı. Bu süreçte de kendisine vekalet eden Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törende AK Parti'ye katılmıştı.