Beykoz Belediyesi davasında ara karar açıklandı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'İhaleye fesat karıştırma' ile 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' soruşturması kapsamında 3'ü tutuklu 26 kişinin yargılandığı davanın 3. duruşmasında ara karar açıklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Ardından davanın 2 duruşması görüldü. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşma saat 11.30 sıralarında başladı.

Duruşmada aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile Veli Gümüş ve Havva Dindar'ın yanı sıra tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmadan mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre Köseler'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

BEYKOZ BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 kişi hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Köseler ile 20 kişi, 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sayısı 26'ya yükselmişti. Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin ise 4 Mart'ta tutuklanması kararlaştırıldı.

KÖSELER HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 'yolsuzluk örgütünün kurucusu', Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey'in ise 'yönetici' olarak değerlendirildiği iddianamede, 26 kişinin çeşitli suçlamalardan cezalandırılması talep edildi.

Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamalarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Diğer 26 kişi hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.