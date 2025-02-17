Beykoz Belediyesi'nde "ihale dosyalarına el koyuldu" iddiası: CHP'den ilk açıklama

CHP'li Beykoz Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerinin mali polis eşliğinde belediye binasına girerek ihale dosyalarını incelemek üzere el koyduğu iddia edildi. Gelişmeyi beykozguncel.com sitesi duyurdu.

Haberde usulsüzlük iddialarıyla ilgili ihale dosyaları ve ilgili belgeleri toplayan müfettiş ve polisler tarafından başkan yardımcılarının ve müdürlerin de belediye çağırarak ifadelerinin alındığı iddiasına yer verildi.

BEYKOZ İLÇE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, Beykoz Belediyesi’ne savcı talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddiasına, "Savcılık, belediyeden evrak istiyor başka bir şey yok. Bilgi isteniyor. Gelen herhangi müfettiş söz konusu değil" diye yanıt verdi.

Halk TV'ye konuşan Mahir Taştan'tan şunları söyledi: "Yalan haber. Savcılıktan gelen bir yazıya istinaden evrak istendi. Savcılık, belediyeden evrak istiyor başka bir şey yok. Bilgi isteniyor. Gelen herhangi müfettiş söz konusu değil. Akşam 17.00 gibi istendi. O haberlere konu olan baskın yok. Müfettiş gelmedi. O bilgiler yanlış. Söylenecek başka bir şey yok. Evraklar hazırlanıp teslim edilecek, sadece bilgi istendi o kadar."

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.