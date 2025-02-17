Beykoz Belediyesi'nde inceleme: İhale dosyalarına el koyuldu

CHP'li Beykoz Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında mülkiye müfettişleri, mali polis eşliğinde belediye binasına girerek ihale dosyalarını incelemek üzere el koydu.

Gelişmeyi beykozguncel.com sitesi duyurdu. Belediye binasında akşam saatlerinden itibaren hareketli dakikalar yaşandığı bildirildi.

Haberde usulsüzlük iddialarıyla ilgili ihale dosyaları ve ilgili belgeleri toplayan müfettiş ve polisler tarafından başkan yardımcılarının ve müdürlerin de belediye çağırarak ifadelerinin alındığı iddiasına yer verildi.