Beykoz Belediyesi'nin her şeyini devredecekti: İdare Mahkemesi AKP’li Gürzel’e "Dur" dedi

İdare Mahkemesi AKP’li Özlem Vural Gürzel’in Başkan Vekili olarak yönettiği Beykoz Belediyesi’ne dair önemli bir karara imza attı.

İstanbul’un simge ilçelerinden biri olan Beykoz, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde CHP’ye geçti. CHP’nin adayı Alaattin Köseler yüzde 45’in üzerinden oy alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Ancak 27 Şubat 2025 tarihinde ‘‘ihaleye fesat karıştırma’’ suçlamasıyla gözaltına alınan Köseler’in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Özlem Vural Gürzel Belediye Başkan Vekili seçildi. Gürzel kısa süre sonra CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı.

BELEDİYE MECLİSİ'NDEN YETKİ ALDI

Beykoz Belediye Meclisi’nin 6 Ekim 2025 tarihli oturumunda Beykoz Belediyesi ve belediye iştirak şirketlerinin Sosyal Sigortalar Kurumu ve vergi dairelerine olan borçlarına karşılık belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların ilgili kurum ile takas edilmesi için karar aldı.

Bu kararla CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen taşınmazların takası için Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e yetki verildi.

MAHKEMEDEN GÜRZEL’İ ZORA SOKACAK KARAR

CHP’li meclis üyeleri Gökhan Taneri Vural ve Burak Korkmaz bu belediye meclis kararını “hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması talebiyle idare mahkemesine taşıdı.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi 17 Şubat 2026 tarihinde “Belediye Meclis kararı ile yetki devri yapılmasına dair dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır” denilerek belediye meclis kararı için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Oy birliğiyle verilen kararda, “Dava konusu işlemin konusunun taşınmazların satış ve devrine ilişkin yetki içermesi nedeniyle uygulanmakla etkisinin tükeneceği ve telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği açıktır” denildi.