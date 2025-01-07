Beykoz Belediyesi özel kalem müdürü hakkında 'rüşvet' iddiası: Soruşturma başlatıldı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürü hakkındaki 'rüşvet' iddiasına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda yer alan, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlattı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımda yer alan iddialara ilişkin resen soruşturma açtı.