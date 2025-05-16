Beykoz Belediyesi soruşturmasında iddianame hazırlandı: Köseler hakkında 67 yıla kadar hapis talebi

Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Alaattin Köseler hakkında 67 yıla kadar hapis istendi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 402 sayfalık iddianamede, Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerinde hukuka aykırılıklar iddiasıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 'yolsuzluk örgütünün kurucusu', Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey'in ise 'yönetici' olarak değerlendirildiği iddianamede, 26 kişinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 kişi hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Köseler ile 20 kişi, 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sayısı 26'ya yükselmişti. Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin ise 4 Mart'ta tutuklanması kararlaştırıldı.