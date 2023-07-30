Beykoz'da 2 araca çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Beykoz'da park halindeki 2 araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Soğuksu Mahallesi Cengiz Han Caddesi’nde Sıla A’nın kullandığı 34 JF3187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Sıla A. ile yanındaki kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.