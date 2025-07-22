Beykoz'da 3 katlı binanın çatısında yangın: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İstanbul'da 3 katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Yangın, saat 11.15 sıralarında Beykoz'da Yalıköy Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı.

Çatıda yapılan tadilat işlemi sırasında kullanılan malzeme alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.

Ev sahibi ile bir işçi, yangının başladığı anda dışarı çıkarak kurtuldu. Bu sırada binanın 2'nci katında mahsur kalan 4 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Yangında binada hasar oluşurken, inceleme başlatıldı.