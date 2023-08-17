Beykoz'da bir anda yola fırlayan çocuğa İETT otobüsü çarptı

Beykoz'da bir anda yola fırlayan küçük çocuğa İETT otobüsü çarptı. Çarpma anı karşı yönden gelen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.



Olay, Beykoz Paşabahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir anda yola fırlayan küçük çocuğa İETT otobüsü çarptı. O anlar karşı şeritte bulunan bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun, kadının elini bırakarak bir anda caddeye doğru koştuğu ve otobüsün ön kapısının olduğu bölüme çarptığı görülüyor.